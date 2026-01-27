Mercato : Rude bataille pour un chouchou du Stade Rennais

Trois géants européens se bousculent pour un super crack du Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants rennais jubilent.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet affole l’Europe cet hiver !

Tout semblait bien engagé pour Chelsea. Ces derniers jours, les Blues apparaissaient comme les grands favoris pour attirer Jérémy Jacquet, le solide défenseur central du Stade Rennais, avant la fin de ce mercato hivernal. Mais le dossier est loin d’être bouclé. Deux poids lourds européens viennent troubler les plans londoniens : le Bayern Munich et Liverpool.

Chelsea continue d’explorer le marché pour renforcer son arrière-garde. Malgré une cinquième place en Premier League, les Blues peinent à enchaîner les clean sheets, ce qui explique leur intérêt pour le profil de Jacquet. Rennes, de son côté, se montre inflexible et n’entend pas céder sa pépite de 20 ans avant l’été.

Selon Fabrizio Romano, Chelsea devra désormais composer avec une concurrence de taille : Liverpool et surtout le Bayern Munich surveillent de très près la situation du jeune Français. Jacquet n’est pas chaud pour débarquer chez les Reds.

En revanche, l’option bavaroise apparaît bien plus séduisante. Habitué à dominer la Bundesliga, le Bayern offre un cadre propice à la performance et au développement. Vincent Kompany a déjà prouvé sa capacité à donner du temps de jeu aux jeunes talents, notamment français, à l’image de Michael Olise. C’est une équipe qui pourrait permettre au roc rennais de poursuivre sa progression.

Chelsea fait le forcing. Mais la forte concurrence interne et les recrutements réguliers pourraient limiter le temps de jeu de Jérémy Jacquet. À l’inverse, le Bayern serait en mesure de lui offrir un rôle rapidement, surtout en cas de départ d’Upamecano lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du SRFC attendent au moins 60 millions d’euros pour leur joueur.

