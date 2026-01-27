Mercato OM : Maupay déjà à Séville, visite médicale en cours

Neal Maupay ne passera pas l’hiver à l’OM. L’attaquant de 29 ans a atterri ce mardi matin en Andalousie afin de finaliser son prêt au Séville FC.

L’opération de dégraissage s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Comme annoncé depuis quelques jours, Neal Maupay a bel et bien fait ses valises pour rejoindre le FC Séville cet hiver. Le Franco-argentin a été aperçu ce mardi matin sur le sol andalou, confirmant ainsi son départ de l’OM.

Plusieurs photos et vidéos relayés sur les réseaux sociaux ne laissent plus de place au doute : le joueur de 29 ans est bien arrivé en Espagne pour finaliser son engagement. Neal Maupay va passer à la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape validée, il paraphera officiellement son contrat avec le FC Séville.

Les détails de la transaction

Les détails de l’opération sont désormais connus. Il est question d’un prêt avec une option d’achat de 5 millions d’euros. Son départ marque la fin d’un dossier complexe pour l’OM. Neal Maupay n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Il n’a disputé que trois petites rencontres sous ses ordres.

L’ancien buteur d’Everton a trouvé en Andalousie une occasion de relancer sa carrière loin du Vélodrome. Ce prêt permet aussi aux Olympiens de réduire leur masse salariale avant la fermeture du mercato. D’autres départs sont attendus.

