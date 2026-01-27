Mercato OM : Plan B activé en cas d’échec pour Himad Abdelli

Himad Abdelli reste une cible prioritaire pour l’OM en cette fin de mercato. Mais les négociations avec Angers SCO s’enlisent, poussant Marseille à travailler sur un plan B.

Mercato : Himad Abdelli à l’OM, les négociations s’enlisent

La fermeture du mercato hivernal approche. Le 2 février à minuit, les clubs européens ne seront plus autorisés à recruter cet hiver. Du côté de l’Olympique de Marseille, on se dépêche pour finaliser quelques dossiers. Les Marseillais ont déjà accueilli deux nouvelles recrues : Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là.

Un renfort supplémentaire est espéré dans l’entrejeu. C’est dans ce sens que le dossier Himad Abdelli revient en force. L’international algérien se retrouve au centre d’un bras de fer avec Angers SCO. Son feu vert pour rejoindre l’OM cet hiver a provoqué l’ire de sa direction. La preuve ? Le joueur de 26 ans a été écarté du groupe professionnel.

Himad Abdelli s’entraîne désormais avec la réserve. Il a déjà manqué les deux derniers matchs du SCO. Les dirigeants angevins restent inflexibles sur ce point, réclamant près de 4,5 millions d’euros avant de céder leur capitaine. Sauf que l’Olympique de Marseille refuse de surpayer un transfert pour un joueur qui sera libre en juin prochain.

Une solution alternative activée en coulisse

De plus, le club présidé par Pablo Longoria ne mise pas tout sur une seule carte. L’Equipe, qui en parle longuement dans son article du jour, explique que la direction de l’OM a déjà un plan B en cas d’échec pour Himad Abdelli. Les responsables phocéens ciblent un autre milieu de terrain dont l’identité reste secrète.

L’objectif est donc clair. Si Angers maintient sa position, Marseille se tournera vers cette cible anonyme dans le but d’offrir à Roberto De Zerbi le renfort tant attendu au milieu. Les prochains jours seront très animés à l’OM.

