Mercato OM : Annonce officielle tombe pour Himad Abdelli !

Le transfert d’Himad Abdelli à l’OM reste en suspens en cette fin de mercato. La direction d’Angers SCO vient même de faire une annonce sur le dossier.

Mercato : L’OM est prévenu, Angers fait de la résistance pour Himad Abdelli

Où en est le dossier Himad Abdelli ? A quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, l’international algérien a tranché. Il ne prolongera pas son contrat expirant juin prochain avec le SCO d’Angers. Malgré les pressions de sa direction, sa position reste inchangée.

Surtout que le joueur de 26 ans n’a qu’un seul rêve en tête : rejoindre au plus vite l’Olympique de Marseille. Un accord de principe a déjà été conclu entre Himad Abdelli et l’OM. Les Olympiens doivent désormais s’entendre avec le SCO pour finaliser l’opération. C’est là que les choses se compliquent.

Les dirigeants angevins restent inflexibles dans les négociations. Laurent Boissier, directeur sportif d’Angers, a même pris la parole sur RMC Sport afin de dissiper les rumeurs d’un départ imminent d’Himad Abdelli à l’OM. « Il n’y a aucun accord, pour l’instant », a-t-il annoncé.

L’Olympique de Marseille devra rehausser son offre

Cette déclaration confirme que l’échec des négociations entre les deux parties. Même si le dossier Himad Abdelli reste ouvert. « Les choses ne sont pas bloquées », ajoute Laurent Boissier. Ce message est indirectement envoyé au président Pablo Longoria.

La direction de l’OM devra fournir un effort financier supplémentaire si elle souhaite conclure cette affaire cet hiver. Angers réclamant près de 4,5 millions d’euros avant de libérer son capitaine. Dans le cas contraire, les Olympiens devront attendre l’été prochain pour le recruter gratuitement.

