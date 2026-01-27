Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre pour Orel Mangala

L’OL travaille au dégraissage de son effectif, après les arrivées d’Endrick et Noah Nartey. Orel Mangala est sur la liste des départs. Il a même une touche en Italie.

Mercato : Orel Mangala sur le départ à l’OL

L’OL a enregistré deux nouvelles recrues dan son effectif cet hiver. Endrick est prêté par le Real Madrid et Noah Nartey a été transféré de Brondby IF du Danemark. Paulo Fonseca a demandé d’autres recrues en renfort, car son équipe joue sur trois fronts : Ligue Europa, Ligue 1 et Coupe de France. Toutefois, le club rhodanien doit réduire son effectif, afin de faire la place à de nouveaux joueurs.

Sur la liste des départs de l’Olympique Lyonnais, il y a Orel Mangala. Revenu d’une longue période de blessure (fin janvier à fin novembre 2025), il reprend progressivement. Il a fait 6 apparitions depuis son retour, soit 3 en Ligue 1, 2 en coupe de France et une en Ligue Europa. Mais le milieu défensif n’est pas parmi les priorités de l’entraîneur des Gones.

La Fiorentina s’intéresse au milieu de terrain de Lyon

A la suite de l’échec de son transfert à Everton la saison dernière, il est toujours sur le marché. Selon les informations de TuttoMercatoWeb, la Fiorentina souhaite s’attacher les services de l’International Belge (23 sélections). Le 18e de Serie A prépare une offre à transmettre à l’OL, à en croire la source, mais il doit d’abord acter le départ de Nicolussi Caviglia.

Mangala, acheté à plus de 30 M€ et valorisé à 10 M€

Pour convaincre Lyon, La Viola devra sortir le chéquier, car le tranfert Orel Mangala, de Nottingham Forest en juillet 2024, a coûté 32 M€ (prêt payant + option d’achat + bonus). Selon Transfermarkt, Orel Mangala est valorisé à 10 M€, mais le club rhodanien va certainement réclamer une indemnité proche de son investissement. Cette exigence va sans doute compliquer le départ du milieu de 27 ans cet hiver.

