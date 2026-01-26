Mercato OL : Le plan secret de Fonseca pour Endrick dévoilé

Paulo Fonseca songe à un plan pour Endrick, le nouveau buteur de l’OL. Mais le secret de l’entraîneur est dévoilé par ESPN Brésil.

Prêté à l’OL par le Real Madrid cet hiver, Endrick a déjà mis tout le monde d’accord à Lyon sur son talent et ses qualités technique et athlétique. Il a inscrit le premier triplé historique de sa carrière, dimanche, face au FC Metz. En seulement trois matchs disputés, il affole les statistiques.

L’avant-centre de 19 ans compte déjà 4 buts et 1 passe décisive en 251 minutes de jeu sous le maillot des Gones. À l’issue du match de la 19e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca n’a pas caché sa satisfaction : « Endrick a été décisif, c’est un joueur à part ».

Quant au concerné, il a envoyé un message au Real Madrid dans la foulée de son triplé avec les Gones. Il semble vouloir poursuivre sa progression à l’Olympique Lyonnais, au-delà de son prêt de six mois. « Je me sens vraiment bien à Lyon, c’est un très bon endroit, j’ai beaucoup de chance. Je me sens à ma place. C’est comme si Dieu m’avait dit que c’était le bon endroit pour ma carrière », a-t-il déclaré sur le média du club rhodanien.

Mercato : Fonseca veut prolonger le prêt Endrick jusqu’en 2027

En marge de cette déclaration du Brésilien, le média américain apprend que Paulo Fonseca fait une demande expresse aux décideurs de l’OL, pour prolonger le prêt d’Endrick d’une saison, soit jusqu’en juin 2027.

Pour rappel, Lyon a déboursé 1 M€ pour le prêt payant de l’avant-centre de 19 ans, pour une durée de six mois, jusqu’à fin juin 2026. Ce prêté n’est pas assorti d’une option d’achat, mais peut être étendue si toute les partis se mettent d’accord. Cependant, l’Olympique Lyonnais devra faire encore un effort financier pour convaincre le Real Madrid de lui prêter à nouveau le joueur acheté à 47,5 M€ et dont le salaire mensuel est estimé à 400 000 €.

