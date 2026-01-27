Mercato OL : Chelsea menace le plan de Fonseca pour Endrick

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’OL dans le dossier Endrick. Le Real Madrid et Chelsea sont prêts à jouer un sale coup à Lyon.

OL : Le Real Madrid veut déjà récupérer Endrick

Prêté à l’OL part le Real Madrid jusqu’en juin 2026, Endrick s’est immédiatement imposé dans l’équipe de Paulo Fionseca. En seulement 3 matchs disputés, il a déjà marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive. Ces performances ont mis la puce à l’oreille d’Alvaro Arbeloa, le nouvel entraîneur de La Maison Blanche. Selon Defensa Central, il a exigé le retour de l’attaquant de 19 ans dès la fin de la saison.

Cette décision vient contrarier les plans de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui rêve d’une prolongation du prêt Endrick au-delà de juin 2026. Selon ESPN Brésil, il a fait une demande auprès de la direction du club rhodanien pour négocier un nouveau prêt jusqu’à l’issue de la saison 2026-2027.

Mercato : Chelsea prépare une offre de 80 M€ pour le Brésilien

Mais le Real Madrid n’est pas la seule menace pour le technicien portugais. Chelsea s’est également positionné pour tenter de recruter l’international Brésilien (14 sélections), d’après les informations de Fichajes. A en croire cette source, le club londonien seraitdisposé à mettre 80 millions d’euros sur la table pour le transférer de Madrid et ainsi mettre fin au rêve de l’OL.

À voir

Mercato : Le nouveau Andres Iniesta débarque au PSG pour 8M€

Lisez aussi : Mercato OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lyon

Pour rappel, les Merengues ont dépensé 47,5 millions d’euros pour recruter Endrick à Palmeira en juillet 2024. Vendre ce dernier au prix proposé par Chelsea serait donc une bonne opération pour la Direction Madrilène, qui préfère Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia en pointe de l’attaque.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Endrick envoie un message fort au Real Madrid

Mercato OL : Vers une grosse vente à Lyon cet hiver ?

À voir

Coup de balai à l’OM : Un départ officialisé ce mardi

OL : Un joueur de haut niveau débarque à Lyon, la grande annonce