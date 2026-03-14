Mercato OM : 4 buts en 4 matchs, Beye a trouvé son serial buteur  

Une pépite de l’équipe réserve de l’OM fait trembler les filets. Habib Beye envisage de l’appeler en équipe première.

Mercato OM : Victor Joseph attendu en équipe pro ?

L’OM tient-il son futur crack ? Recruté cet hiver, Victor Joseph brille déjà sous ses nouvelles couleurs. Le milieu offensif de 19 ans met tout le monde d’accord suite à ses performances XXL. Arrivé pour renforcer l’équipe réserve, il survole le championnat de National 3.

Quatre buts en quatre matchs : ses statistiques sont impressionnantes. Contre Dijon, il a d’ailleurs signé un doublé. Au-delà des chiffres, son aisance technique attise les convoitises. Il s’épanouit pleinement sur la Canebière.

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Formé à Sochaux, ce jeune talent y avait déjà montré son sens du but en U19 avec 15 réalisations. Pourtant, l’équipe première ne lui avait pas complètement ouvert ses portes. L’Olympique de Marseille a saisi l’opportunité. Pour 200 000 euros, Marseille a bouclé ce transfert. International haïtien chez les jeunes, Joseph est lié au club phocéen jusqu’en 2028. Ce contrat offre au staff le temps nécessaire pour polir ce diamant brut.

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Ses performances agitent désormais la Commanderie. En interne, les discussions s’intensifient. Certains voient en lui un candidat sérieux pour intégrer le groupe professionnel plus tôt que prévu. S’il maintient sa forme, le coach de l’équipe pro, Habib Beye va lui tendre la main pour la saison prochaine. Il a besoin de joueurs talentueux qui vont affoler les compteurs de but.

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