OL : Après Vigo, Fonseca privé de plusieurs joueurs au Havre

L’OL rejouera en Ligue 1, trois jours après la Ligue Europa. Mais l’équipe est décimée avant d’affronter Le Havre AC, dimanche.

Avant Le Havre, l’OL laissé à 3 points par l’OM

L’OL a réussi a accroché le Celta Vigo en Galice (1-1), jeudi soir, lors du match aller de la Ligue Europa. En attendant le match retour décisif, le 19 mars prochain, le club rhodanien se déplace au Havre, dimanche (16h15).

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Avant l’entrée en lice de Lyon, Marseille a déjà pris de l’avance grâce à sa victoire contre l’AJ Auxerre (1-0), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. À égalité de points avec les Gones, initialement, les Phocéens ont provisoirement trois points de plus.

HAC – OL : Pas de rerour pour Sulc et Moreira !

L’Olympique Lyonnais a impérativement besoin de victoire pour recoller à l’Olympique de Marseille. Mais le match s’annonce mal pour l’équipe de Paulo Fonseca. Elle est toujours privée de plusieurs joueurs importants. Le buteur Pavel Sulc, le meneur de jeu Afonso Moreira et le polyvalent Ainsley Maitland-Niles sont toujours indisponibles.

Himbert rejoint la longue liste de blessés, Mata suspendu

Idem pour Ruben Kluivert, ainsi que les blessés de longue date : Malick Fofana (qui a repris l’entraînement collectif cette semaine) et Ernest Nuamah. Cette liste est rallongée par Rémi Himbert. Le jeune attaquant est blessé à la cheville, contre le Celta Vigo, quelques minutes seulement après son entrée en jeu (66e).

Clinton Mata est aussi absent. Il est lui suspendu pour accumulation de cartons jaunes. L’infirmerie de l’OL est donc pleine avant d’affronter le HAC, actuel 14e de Ligue 1 et sur une série de trois défaites de suite.

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