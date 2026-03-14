OL : Saison terminée pour un Lyonnais, encore un coup dur

La mauvaise nouvelle est confirmée à l’OL pour Rémi Himbert. Blessé à la cheville contre le Celta à Vigo, jeudi, il sera absent jusqu’à la fin de la saison.

OL : 6 à 8 semaines d’arrêt pour Rémi Himbert

Le pire que l’OL craignait, après la blessure de Rémi Himbert face au Celta Vigo en Ligue Europa, est confirmé. Le jeune joueur est victime d’une « sévère entorse » à la cheville. Paulo Fonseca a annoncé un arrêt d’une durée de 6 à 8 semaines pour l’attaquant de 18 ans.

Lisez aussi : OL : Après Vigo, Fonseca privé de plusieurs joueurs au Havre

À voir

LOSC : Gros coup dur pour Genesio avant d’affronter le SRFC

La dernière journée de Ligue 1 étant fixée au 16 mai, le jeune joueur ne devrait plus rejouer cette saison. Et c’est un gros coup dur pour celui qui a signé son premier contrat professionnel, il y a seulement quatre jours, soit le 10 mars dernier. Il s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028.

Rémi Himbert était ressorti du terrain, deux minutes seulement après son entrée en jeu contre le Celta Vigo en Galice, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Il s’est blessé sur un contact avec Pablo Duran, qui lui est tombé sur la cheville droite.

Lancé dans l’équipe professionnelle par Paulo Fonseca, cette saison, l’ailier sorti de l’Académie de Lyon a joué 11 matchs, soit 6 en Ligue 1, trois en Ligue Europa, et deux en coupe de France. Rémi Himbert a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick reçoit un gros recadrage en interne !

À voir

Mercato OM : 4 buts en 4 matchs, Beye a trouvé son serial buteur

OL : Terrible incompréhension entre Niakhaté et Greif à Vigo

Endrick sauve l’OL à Vigo, Fonseca répond à ses détracteurs