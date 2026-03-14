OM : Habib Beye annonce un grand changement à Marseille  

Le coach de l’OM, Habib Beye prépare du lourd pour les prochaines rencontres en Ligue 1. Des surprises arrivent.

OM : Le duo Gouiri-Aubameyang bientôt aligné ?

Le technicien de l’OM, Habib Beye veut créer une saine concurrence en attaque. L’entraîneur marseillais envisage d’associer prochainement ses deux atouts offensifs. Après le succès face à Auxerre (1-0), le coach s’est prononcé sur l’état de forme d’Amine Gouiri. L’international algérien revient de blessure. Il a joué trente minutes.

Pas encore à 100 %, mais déjà utile. Sur le terrain, l’effet se voit vite. Gouiri entre, l’attaque respire davantage. Plus de créativité, plus d’imprévisibilité aussi, face à un bloc auxerrois très bas. Alors la question se pose : pourquoi ne pas l’aligner avec Aubameyang dès le coup d’envoi ? Habib Beye répond cash.

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« Oui, nous sommes très proches de voir Aubameyang et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, ce n’est pas un problème. Il faut simplement comprendre qu’Amine s’est blessé à Brest et qu’il est revenu tard avant le match de Toulouse. Aujourd’hui, nous lui avons donné environ trente minutes pour retrouver du rythme. Il doit encore se reconstruire athlétiquement. », a déclaré Beye.

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Si le duo avait démarré ensemble, le banc allait manquer de gâchettes offensives. Beye préfère garder des cartouches pour impacter la fin de rencontre. Face à une défense auxerroise regroupée, la finesse technique de l’Algérien a fait basculer le rapport de force en fin de partie. Désormais, la concurrence est totalement ouverte pour les prochaines échéances.

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