LOSC : Gros coup dur pour Genesio avant d’affronter le SRFC

Dimanche soir, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, pourrait bien devoir se passer d’un taulier pour affronter le SRFC (Stade Rennais FC), en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

LOSC : Genesio sans son capitaine face au SRFC ?

Le LOSC a, au cours de sa défaite contre Aston Villa ce jeudi (0-1), en Ligue Europa, enregistré les blessures et concédé les sorties de Benjamin André et de Gaëtan Perrin. Le premier, touché à la hanche, avait été contraint de quitter ses coéquipiers à la mi‑temps au Stade Pierre‑Mauroy, remplacé par Ayyoub Bouaddi alors qu’il peinait à poursuivre malgré son courage habituel.

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De retour au centre d’entraînement ce vendredi matin, le milieu défensif de 35 ans ressent toujours des douleurs au niveau de la zone touchée, ce qui alimente des doutes sérieux sur sa présence dimanche contre le Stade Rennais, son ancien club, en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

D’après le journal L’Équipe, les premiers soins ont été prodigués aux joueurs présents jeudi, mais aucune certitude n’est encore tombée sur l’indisponibilité ou non de Benjamin André. Très réputé pour sa résistance physique et son mental, André avait voulu tenter un retour en seconde période, malgré une gêne évidente à la marche, une option finalement écartée par le staff médical lillois pour éviter tout risque aggravé.

Lors de son passage en conférence de presse après le match, Bruno Genesio a donné les nouvelles de son capitaine : « Benji a pris un coup sur le haut de la hanche (droite). Il n’a pas pu reprendre à la mi-temps. Quand on connaît son caractère et sa mentalité, on sait qu’il avait très, très mal. On verra pour le match de dimanche s’il est rétabli ou pas. »

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L’absence éventuelle de Benjamin André serait un coup dur pour le LOSC, où il occupe un rôle central dans l’entrejeu, tant sur le plan tactique que dans l’animation collective. Reconnu pour son leadership et son impact dans les duels, le milieu sera, une fois encore, scruté de près dans l’évolution de son état de santé.

Alors que le LOSC Lille aborde une période clé de son calendrier entre Ligue 1 et Coupe d’Europe, le quotidien sportif précise que le numéro 21 des Dogues en saura plus ce samedi ou dimanche sur l’évolution de sa douleur.

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