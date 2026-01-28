Mercato ASSE : Accord conclu pour Raveloson ?

Les dirigeants de l’ASSE négocient un super deal en Suisse pendant ce mercato hivernal. Rayan Raveloson pourrait débarquer chez les Verts.

Mercato ASSE : Rayan Raveloson proche de signer ?

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE accélèrent pour renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Eirik Horneland. Rayan Raveloson, actuel joueur des Young Boys de Berne, devient la priorité des Verts pour apporter de sang neuf au milieu.

Les signaux sont préoccupants à Saint-Etienne. Après vingt journées de Ligue 2, les Verts pointent à la cinquième place, et l’objectif de remontée en Ligue 1 se complique. Avec dix victoires, quatre nuls et six défaites, le bilan est insuffisant pour un prétendant à l’élite. Les prestations décevantes ont installé le doute, jusqu’à placer Eirik Horneland sur la sellette. En interne, la direction semble désormais ouverte à un changement sur le banc.

Pour Kilmer Sports, le recrutement de nouveaux joueurs talentueux est devenu une nécessité. La blessure de Mahmoud Jaber a créé une brèche béante au milieu de terrain, identifiée comme la priorité absolue du recrutement hivernal. Le secteur défensif devrait également être renforcé.

Selon L’Équipe, un nom est coché. Il s’agit de Rayan Raveloson. Le milieu international malgache correspond aux critères sportifs et financiers recherchés par l’ASSE. Rayan Raveloson offre un profil rassurant. Déjà passé par Tours, Troyes et Auxerre, il connaît parfaitement le football français.

Recruté par les Young Boys de Berne à l’hiver 2025, sous contrat jusqu’en 2028, il a récemment goûté aux joutes européennes, notamment face au LOSC et à l’Olympique Lyonnais en Europa League. Face à l’urgence de la situation, ce dossier pourrait se décanter très rapidement pour offrir aux Verts le second souffle attendu.

