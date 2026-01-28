Bruges-OM : De Zerbi ose trois changements, la compo !

Roberto De Zerbi est conscient de l’importance du match de ce soir face au FC Bruges. L’entraîneur de l’OM a même prévu quelques aménagements tactiques dans sa composition d’équipe.

OM : De Zerbi avec une défense modifiée face à Bruges

C’est « l’un des matchs les plus importants de l’histoire » de l’Olympique de Marseille, déclarait Roberto De Zerbi en conférence de presse. Le club phocéen est dos au mur. Il devra battre le FC Bruges ce jeudi afin de se qualifier pour les barrages de Ligue des champions.

Mais De Zerbi est confronté à quelques absences en défense pour ce choc. La blessure d’Emerson Palmieri et la suspension de Benjamin Pavard contraignent l’entraîneur de l’OM à modifier ce secteur de jeu. Il mise sur une défense à trois pour protéger l’inamovible Geronimo Rulli dans les buts.

Elle sera composée de Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina. Cette charnière défensive sera soutenue par Amir Murillo à gauche. L’international panaméen compensera l’absence d’Emerson Palmieri. Tandis que Timothy Weah occupera le flanc droit.

Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood de retour dans le onze de départ

La fraîcheur sera la clé au milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia avait été laissé au repos lors du dernier match de championnat contre Lens. Il retrouve a priori sa place aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Ce duo aura la lourde tâche de stabiliser l’entrejeu face au pressing belge.

Surtout que les recrues hivernales, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, sont inéligibles pour ce choc Bruges-OM. L’animation offensive retrouve aussi ses cadres habituel. Mason Greenwood avait lui aussi été ménagé contre les Sang et Or. L’attaquant anglais sera titulaire sur le flanc droit.

De Zerbi devrait aussi aligner Igor Paixao malgré une alerte physique signée à la veille du match. Amine Gouiri occupera la pointe de l’attaque. Ce trio offensif devra faire preuve d’efficacité clinique pour forcer le verrou de Bruges. L’OM vise la qualification ce soir au stade Jan Breydel.

La composition probable de l’Olympique de Marseille :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Balerdi (cap.), Aguerd, Medina

Milieux : Weah, Kondogbia, Hojbjerg, Murillo

Attaquants : Greenwood, Gouiri, Paixao

