Mercato : L’ASSE prête à boucler un coup malin

Fragilisée défensivement, l’ASSE s’active sur le mercato pour colmater les brèches. Dans le viseur des Verts, un jeune défenseur prometteur venu des Pays-Bas, symbole d’un hiver aussi prudent qu’ambitieux.

Une défense de Saint-Etienne sous pression

À Saint-Étienne, le temps presse et les blessures dictent l’agenda. L’indisponibilité de Maxime Bernauer et de Chico Lamba a laissé le secteur axial en état d’alerte, obligeant le staff à composer, parfois à improviser. Dans un championnat où la moindre approximation se paie cash, l’ASSE refuse désormais de jouer avec le feu.

Les dirigeants ligériens ont donc décidé d’anticiper. Après avoir déjà avancé sur le dossier Abdoulaye Kanté, le club s’est renseigné avec insistance sur Ismaël Baouf, défenseur central du SC Cambuur. Une piste sérieuse, révélée par Foot Mercato et Transfer Radar, qui a rapidement gagné en crédibilité ces derniers jours.

Mercato ASSE : Ismaël Baouf, la promesse d’un profil moderne

À seulement 20 ans, Ismaël Baouf coche de nombreuses cases. Solide dans les duels, propre à la relance et à l’aise dans un bloc haut, le jeune Marocain s’est imposé aux Pays-Bas comme un défenseur fiable, dans un championnat reconnu pour sa capacité à polir les talents bruts.

International marocain U20, récemment sacré champion d’Afrique, Baouf affiche déjà une maturité remarquable. Une précocité qui séduit la cellule de recrutement stéphanoise, attentive aux profils capables d’allier rendement immédiat et potentiel de progression. Les discussions engagées avec son entourage témoignent d’un intérêt bien réel, loin du simple coup de sonde.

Un mercato réfléchi, entre urgence et projection

Pour l’ASSE, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de sécuriser l’arrière-garde afin de traverser les prochaines échéances sans mauvaise surprise. Mais aussi de préparer l’avenir, fidèle à une politique sportive axée sur la jeunesse et la valorisation. L’arrivée d’Ismaël Baouf s’inscrirait pleinement dans cette logique.

Peu coûteux, prometteur et déjà rompu aux exigences du haut niveau international, le défenseur du SC Cambuur pourrait représenter un véritable coup malin. Si le dossier n’est pas encore bouclé, Saint-Étienne avance avec méthode. Et, dans le Forez, on sait que les meilleures affaires se concluent souvent dans le silence… et avec lucidité.

