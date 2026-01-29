Mercato ASSE : Un renfort clé tout proche d’arriver à Saint-Étienne

Après un hiver jusque-là figé, l’ASSE s’apprête enfin à passer à l’action sur le mercato. Les Verts seraient tout proches de boucler l’arrivée d’un milieu défensif attendu comme une bouffée d’oxygène.

Mercato ASSE : Un hiver figé… jusqu’à l’urgence à Saint-Etienne

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, le Forez vit au ralenti. Deux départs, aucune arrivée, et un effectif qui se déplume sans se renforcer : Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont fait leurs valises direction la Grèce, en laissant derrière eux un vestiaire clairsemé et un public qui s’impatiente. À Saint-Étienne, l’hiver est long quand rien ne bouge.

La situation sportive impose pourtant d’agir. La blessure de Mahmoud Jaber à Reims a mis en lumière un cruel manque de solutions au poste de numéro six. Dans un championnat aussi rugueux que la Ligue 2, l’absence d’un véritable sentinelle au milieu relève presque de l’inconscience. Le staff le sait, le board aussi : il faut recruter, et vite.

Un club en transition, un timing décisif

Comme si le terrain ne suffisait pas, l’AS Saint-Etienne traverse aussi une zone de turbulences en coulisses. Eirik Horneland a annoncé son départ, scellant une page qui se referme sans éclat. Dès la semaine prochaine, un nouveau visage est attendu sur le banc stéphanois.

Philippe Montanier tient la corde pour un retour chargé de symboles, 26 ans après avoir raccroché les crampons dans le Forez. Un changement d’entraîneur rime souvent avec ajustements d’effectif. Et à Saint-Etienne, l’idée circule avec insistance : Montanier ne viendrait pas seul. Plusieurs renforts pourraient être officialisés avant la fin du mercato.

Abdoulaye Kanté, le profil qui coche les cases

C’est ici qu’entre en scène Abdoulaye Kanté. Formé à Troyes, le milieu défensif ivoirien de Middlesbrough est en négociations avancées avec l’AS Saint-Etienne. Arrivé en Angleterre l’été dernier pour trois millions d’euros, le numéro 42 peine à trouver du temps de jeu en Championship. Un retour en Ligue 2 apparaît comme une évidence.

Déjà suivi par les Verts par le passé, Kanté cherche du rythme, l’ASSE cherche un patron au milieu : les intérêts convergent. Aperçu récemment à L’Étrat, le joueur semble plus proche que jamais de revêtir le maillot vert selon Peuple-Vert. À Saint-Étienne, le mercato pourrait enfin sortir de l’hibernation.

