Mercato ASSE : Saint-Étienne s’offre un phénomène offensif !

L’ASSE continue de bâtir l’avenir grâce au mercato avec méthode et flair. Les Verts viennent de miser sur un jeune talent offensif déjà aguerri au plus haut niveau international.

Mercato ASSE : Un pari d’avenir venu d’Estonie

À 17 ans seulement, Marten-Chris Paalberg s’apprête à poser ses valises dans le Forez. Selon Peuple-Vert, l’attaquant estonien va quitter le Pärnu Vaprus pour rejoindre l’ASSE dès cet hiver, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. International A à trois reprises, Paalberg n’est pas un pari aveugle.

Auteur de 15 buts en 25 matches de D1 estonienne en 2025, il affiche des statistiques qui ne passent pas inaperçues, même loin des projecteurs hexagonaux. À Saint-Étienne, pas de précipitation. Le staff a prévu une montée en puissance progressive, avec un passage initial par la réserve pour polir le diamant brut.

Avant de rêver Geoffroy-Guichard, Paalberg devra franchir les étapes. Mais à l’ASSE, on sait qu’un talent bien accompagné peut vite devenir une évidence… et parfois un phénomène.