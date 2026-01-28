Mercato ASSE : Une piste en défense centrale se referme

L’ASSE s’est positionnée sur un défenseur évoluant en deuxième division en Espagne pour se renforcer cet hiver, mais la piste est compliquée.

ASSE : Bernauer out et Lamba blessé, un défenseur recherché

L’ASSE attend toujours sa première recrue hivernale, alors qu’Eirik Horneland a annoncé son départ du club. Il va quitter son poste d’entraîneur après le match contre l’US Boulogne, samedi. Le technicien norvégien avait déclaré qu’il n’a pas fait de demande de nouveaux joueurs à la Direction stéphanoise, mais cette dernière cherche des renforts pour combler les manques en défense et au milieu de terrain.

Les Verts ne peuvent pas compter sur Maxime Bernauer, dont la saison est terminée, à la suite de son opération au genou. L’AS Saint-Etienne a encaissé un autre coup dur, avec la rechute de Chico Lamba, samedi, contre Reims. Il a quitté ses coéquipiers après seulement 9 minutes de jeu.

L’ASSE refoulée par Grenade pour Loïc Williams

À cinq jours de la fin du mercato, la piste menant vers Loïc Williams se rétrécit. La proposition de Kilmer Sports Ventures pour recruter l’arrière axial du FC Grenade a été repoussée, selon les informations de Ideal Granada. Le club andalou ne compte pas se séparer de son solide défenseur cet hiver.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Le successeur de Horneland donne son accord

À voir

ASSE Mercato : Le successeur de Horneland donne son accord

L’offre de l’ASSE n’a pas filtré, mais le média espagnol croit savoir qu’une offre de 2 millions d’euros des Young Boys de Berne pour l’Espagnol de 24 ans a été refusée. Idem pour une approche des Colorado Rapids (MLS). Lié à Grenade jusqu’en juin 2028, Loïc Williams est pourtant évalué à 1 million d’euros par Transfermarkt.

Mercato : Plus que 5 jours pour trouver deux renforts !

Le temps presse désormais pour les recruteurs des Verts, car ils n’ont plus que quelques jours pour trouver deux renforts, pour le futur coach de l’équipe stéphanoise, probablement Philippe Montanier (61 ans).

Selon les informations du journal Le Progrès, les décideurs de l’AS Saint-Etienne visent dorénavant, en priorité, des joueurs qui connaissent déjà le championnat de France, afin d’éviter une période d’adaptation. À défaut de transferts directs, KSV privilégie des prêts avec une option d’achat.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne

Mercato ASSE : Contretemps pour KSV, Horneland en sursis

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée surprise en défense ?

Mercato ASSE : Montanier, le profil idéal pour KSV ?