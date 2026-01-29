Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Kader Meïté

Du beau monde tourne autour de Kader Meïté. Un cador de Premier League lui fait des yeux doux en vue du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté dans le viseur de Man United

Le Stade Rennais pourrait-il perdre l’une de ses plus belles promesses ? Manchester United a placé Mohamed Kader Meïté (18 ans) sur sa short-list. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, le calme règne en apparence à Old Trafford.

Pourtant, en coulisses, les recruteurs des Red Devils poursuivent une veille attentive sur les jeunes talents européens. Parmi les profils suivis de près figure Mohamed Kader Meïté, attaquant du Stade Rennais.

Le jeune avant-centre breton a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement mancunienne. Selon Sky Sports, les Red Devils ont inscrit son nom sur leurs tablettes, sans pour autant envisager un passage à l’action immédiat. Le club privilégie une offensive dans les prochains mois. Les dirigeants estiment qu’un transfert dès cet hiver serait prématuré pour un joueur encore en pleine construction. Aucune proposition concrète n’a été formulée pour Meïté.

Pur produit du Stade Rennais, Mohamed Kader Meïté montre qu’il a les atouts pour devenir le nouveau roi du Roazhon Park. Cette saison, il a disputé 17 rencontres de Ligue 1, dont six comme titulaire. Le jeune crack a claqué trois pions et servi deux offrandes. Des statistiques qui confirment les promesses déjà aperçues l’an dernier, lorsqu’il avait fait trembler les filets à 12 reprises avec les équipes de jeunes.

