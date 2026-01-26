Mercato Stade Rennais : Seko Fofana chez un grand d’Europe !

Poussé vers la sortie par Habib Beye, le milieu de terrain Seko Fofana s’apprête à quitter les rangs du Stade Rennais. L’international ivoirien devrait s’engager avec un grand club européen.

Titulaire en début d’exercice 2025-2026, Seko Fofana a perdu du crédit aux yeux de son coach Habib Beye depuis l’automne. Après avoir manqué trois matchs sur blessure en novembre et début décembre, l’ancien capitaine du RC Lens a été écarté à deux reprises du groupe breton, notamment face à Lille et Lorient, et n’est apparu que onze minutes contre le Stade Brestois et une face au Havre AC à l’occasion des quatre derniers matchs de championnat du Stade Rennais.

« Il se dit plein de choses autour de Seko », expliquait Habib Beye, samedi, en conférence de presse. « Pour moi c’est un choix de performance. Aujourd’hui on a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain… J’estime qu’aujourd’hui on a des joueurs qui sont très performants et que Seko doit travailler pour rentrer dans ce groupe-là.

Comme je vous l’ai dit, la sélection ne peut être faite que par la performance. Si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités-là on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club », a ajouté le technicien sénégalais. Plus dans les plans du club rennais, le Champion d’Afrique 2024 s’apprête à déposer ses valises du côté du Portugal.

Seko Fofana tout proche du FC Porto

Arrivé en janvier 2025 en provenance d’Al-Nassr (Arabie saoudite), contre 20 millions d’euros, Seko Fofana ne devrait pas terminer la saison sous le maillot du Stade Rennais. Le milieu de terrain, qui a été déclassé par Habib Beye dans la hiérarchie dans l’entrejeu, serait sur le point de rejoindre le FC Porto. D’après les informations du journal L’Équipe, il s’agirait d’un prêt sec jusqu’au terme de l’exercice en cours.

« Le processus paraît bien engagé pour le milieu franco-ivoirien », assure le quotidien sportif. Ces derniers jours, comme expliqué par RMC Sport, des clubs turcs se sont positionnés sans que le joueur n’y accorde pour le moment sa priorité.

Ouest-France parle également d’un intérêt de Porto et Benfica pour un prêt sec. Une option qui tenterait davantage le natif de Paris. Avec l’arrivée de la recrue hivernale Sebastian Szymański côté rennais, il y a embouteillage dans l’entrejeu. Un bouchon dont pourrait faire les frais, donc, Fofana, encore sous contrat jusqu’en 2029.

