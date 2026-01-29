LDC : La boulette qui qualifie l’OM au milieu de la désillusion

L’OM a cru toucher la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions du bout des doigts avant de la voir s’évaporer dans une soirée devenue irréelle. À Bruges, une boulette aussi symbolique que cruelle a transformé un message de félicitations en monument de désillusion européenne.

Bruges-OM : Un message trop beau pour être vrai

Le coup de sifflet final venait à peine de retentir que les écrans du stade de Bruges s’illuminaient : « Félicitations pour la qualification, OM ». Battus sèchement (3-0), les Marseillais encaissaient le score, mais repartaient avec l’essentiel… du moins le pensaient-ils. À cet instant précis, l’Olympique de Marseille occupait la 24e place, synonyme de barrages en Ligue des champions.

L’initiative belge, élégante et sportive, avait tout d’un clin d’œil ironique. Dans une compétition où les calculs d’appoint font loi, le football semblait, l’espace d’un instant, s’adoucir. À tort. Car en Ligue des champions, le temps additionnel n’est jamais un détail.

Le message affiché sur le tableau d'affichage à Bruges… juste avant le but de Benfica qui élimine l'OM 😶#BRUOM | #UCL pic.twitter.com/tDwbmKQbRg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Quand l’Europe rappelle ses règles

Pendant que Bruges félicitait Marseille, Lisbonne retenait son souffle. À la Luz, Benfica, à égalité parfaite avec l’OM, n’avait besoin que d’un but pour faire basculer le destin. L’Europe jouait sur plusieurs scènes, et l’addition finale n’avait pas encore été rendue. Le sort a choisi la plus cruelle des plumes. À la dernière seconde, le gardien lisboète montait sur corner et marquait.

Un but d’un autre monde, une boulette cosmique pour l’Olympique de Marseille, foudroyé sans toucher le ballon. Qualification envolée, classement figé : 25e place, rideau. Ce qui restera, au-delà du score et du scénario, c’est cette image. Ce message figé sur les écrans de Bruges, devenu en quelques minutes un symbole de malchance et d’illusion. Rarement une qualification aura été annoncée aussi vite… et retirée aussi brutalement.

