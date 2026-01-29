Bruges-OM : Benatia fracasse le vestiaire et prévient après l’humiliation

Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, n’a pas mâché ses mots après la débâcle des Marseillais à Bruges (3-0) qui les élimine de la Ligue des champions. Entre colère et déception, il réclame un sursaut d’orgueil immédiat pour le reste de la saison.

Bruges-OM : Une élimination européenne dramatique

Les rêves de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions se sont envolés au stade Jan Breydel. Qualifié pour les barrages avant cette huitième et dernière journée, le club phocéen a sombré face à Bruges, concédant une lourde défaite 3-0 qui le relègue à la 25e place et hors de la C1. Medhi Benatia, visiblement agacé, a livré un message sans filtre aux médias :

« Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison. J’espère que ça va avoir des conséquences, qu’ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus ». Des mots forts qui traduisent la frustration d’un club humilié sur la scène européenne.

Benatia parle de honte et de faute professionnelle

Le directeur sportif a ensuite insisté sur la gravité de la prestation : « Une soirée de merde, même honteuse… Quand tu es dans un club comme celui-ci , tu peux perdre des matchs. Tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent… J’espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c’est une faute professionnelle ». Pour Benatia, il ne s’agit pas de chercher un coupable parmi le staff.

« Si un joueur dans la surface et qu’on est quatre à le regarder, c’est la faute du coach ? Non, ce n’est pas la faute du coach. J’espère vraiment qu’il y a des joueurs qui vont faire un examen de conscience », a-t-il balancé. Une charge sans compromis, visant à réveiller une équipe trop souvent absente dans les grands rendez-vous.

L’avertissement pour la suite : Rennes et la Coupe de France

L’OM doit désormais se concentrer sur ses objectifs domestiques, avec en ligne de mire la Coupe de France. Mardi prochain, les Marseillais affrontent le Stade rennais en huitième de finale. Benatia n’a pas caché son inquiétude : « Contre Rennes, tu sais quelle équipe tu vas trouver ? Si je trouve celle-là, on va en prendre cinq aussi. Par contre, si c’est l’équipe contre Lens, tu es capable de gagner ».

Avant ce choc, l’OM se déplace sur la pelouse du Paris FC ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi et ses hommes devront montrer un visage plus solide pour ne pas transformer l’humiliation européenne en crise nationale. Les supporters, eux, espèrent déjà voir la fierté marseillaise renaître au Vélodrome.

