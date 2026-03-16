OL : Un relâchement inquiétant pour l’Olympique Lyonnais

Encore tenu en échec, par Le Havre AC (0-0), l’OL inquiète davantage avant son match retour contre le Celta Vigo, en Ligue Europa, jeudi.

Six matchs sans victoire, l’OL inquiète sérieusement !

Depuis la fin de sa superbe série de 13 victoires d’affilée, l’OL est dans le dur. Il n’a plus gagné le moindre match lors des six derniers disputés, toutes compétitions confondues. L’équipe de Paulo Fonseca est sur une série de trois défaites et trois matchs nuls consécutifs. Elle a été éliminée de la coupe de France par le RC Lens au tir au but.

En Ligue 1, elle a été éjectée du podium par Marseille. Lors du match aller des 8es de finale de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a réussi a décrocher un nul contre le Celta à Vigo, en égalisant (1-1, 87e), mais il avait l’opportunité de remporter le match. En effet, Lyon a joué à 11 contre 10 pendant les 45 dernières minutes, temps additionnel compris.

Lyon impuissant contre le HAC réduit à 10

Dimanche, les Gones ont encore été impuissants face au Havre AC, pourtant réduit à 10 dès la 56e minute de jeu. Lors de ce match de la 26e journée de Ligue 1, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont été incapables de prendre le dessus pendant une quarantaine de minutes, temps additionnel inclus.

Les objectifs européens de l’Olympique Lyonnais compromis ?

Ayant concédé 10 buts en 6 matchs, l’OL est évident en baisse de régime ! Ce qui est alarmant, à quelques jours du match retour décisif contre le club galicien en Coupe d’Europe.

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C’est également inquiétant pour les objectifs des Lyonnais en Ligue 1 en cette fin de saison. Éliminée de la coupe de France, elle vise désormais une place sur le podium du championnat, afin de décrocher un billet pour la Ligue des champions 2026-2027.

L’OL sur 3 défaites et 3 nuls consécutifs ! Fonseca n’est pas inquiet

Malgré la série de six matchs sans succès de soné quipe, Paulo Fonseca n’est pas forcément inquiet. « Je ne suis pas préoccupé. […]. Sur les derniers matchs, même si nous n’avons pas gagné, l’équipe a montré beaucoup de personnalité et de courage », estime-t-il.

L’entraîneur de Lyon espère surtout récupérer les nombreux blessés, notamment le buteur Pavel Sulc et le meneur de jeu Afonso Moreira pour affronter le Celta Vigo à Lyon.

« J’espère que nous pourrons récupérer certains blessés pour les prochains matchs. […]. Nous avons un match très important, jeudi. C’est un moment clé pour nous. Les joueurs doivent bien récupérer […] Ce sera un match difficile, contre une équipe compliquée à jouer », a-t-il déclaré.

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