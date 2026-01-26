Mercato Stade Rennais : Un pari fou à 25 M€ se précise au SRFC

Battu dans le derby breton, le Stade Rennais traverse une zone de turbulences sportives… mais aussi stratégiques. En coulisses, un dossier brûlant à 25 millions d’euros agite déjà la fin du mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC face à ses démons… et à l’appétit des géants

Rien ne va plus au Roazhon Park. La nouvelle défaite face au FC Lorient a laissé des traces, autant dans les têtes que dans les bureaux. Car pendant que le terrain inquiète, le mercato, lui, s’emballe. Chelsea et Al-Hilal rôdent, attirés par deux joyaux rennais : Jérémy Jacquet et Kader Meïté. Les chiffres donnent le vertige.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais se frotte les mains, le jackpot va tomber

À voir

Mercato ASSE : C’est fait ! KSV a tranché pour l’avenir de Horneland

Jusqu’à 100 millions d’euros pourraient tomber dans les caisses du SRFC si les deux dossiers aboutissent. De quoi rassurer Arnaud Pouille et Loïc Désiré, mais beaucoup moins Habib Beye, peu enclin à sacrifier l’équilibre sportif en pleine saison. Rennes est à la croisée des chemins : vendre pour bâtir, ou résister pour survivre.

Charlie Cresswell, le pari audacieux à 25 M€

Selon Sky Sport, Loïc Désiré n’a pas attendu pour anticiper un éventuel départ de Jacquet. Son choix ? Charlie Cresswell, patron de la défense toulousaine, impressionnant de régularité et d’autorité en Ligue 1. Un profil taillé pour Rennes… mais à quel prix. Le Toulouse FC se montre inflexible : 25 millions d’euros, pas un de moins.

Lire aussi : Mercato SRFC : Habib Beye annonce le départ de Seko Fofana !

Wolfsbourg en a fait l’amère expérience avec une offre de 23 M€ repoussée. Le SRFC ira-t-il aussi loin pour un défenseur ? L’idée paraît folle, presque déraisonnable. Mais dans un mercato où Rennes pourrait perdre gros, miser gros devient peut-être une nécessité. Au Roazhon Park, la fin du mercato d’hiver s’annonce brûlante.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

À voir

Mercato OL : Vers une grosse vente à Lyon cet hiver ?

Mercato : le Stade Rennais déchire l’offre de Chelsea

Stade Rennais : Estéban Lepaul déclare la guerre à Greenwood