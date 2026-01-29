OM : Un scandale éclate après l’élimination en LDC !

L’OM est éliminé de la Ligue des Champions suite à son revers face à Bruges (3-0). Mais la polémique enfle à présent autour d’une faute cruelle pour les Marseillais.

OM : Le gardien de Benfica crucifie les espoirs phocéens

Le cauchemar de l’Olympique de Marseille s’est écrit en deux actes. Les troupes de Roberto De Zerbi ont sombré ce mercredi soir face au Club Bruges (3-0). Ils étaient tout de même qualifiés pour les barrages au moment de regagner les vestiaires. Le coup de grâce est venu d’ailleurs : le dénouement du choc entre Benfica et le Real Madrid.

Le gardien Anatoliy Trubin est en effet monté sur l’ultime coup franc du match pour inscrire le quatrième but de son équipe (4-2). Ce coup de tête victorieux a propulsé Benfica au tour suivant de La Ligue des champions et ruiné définitivement les chances de qualification de l’OM.

Et même si les coéquipiers de Leonardo Balerdi ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, un vent de fronde souffle à Marseille. L’action à l’origine du coup franc décisif de Benfica est au cœur d’une vive contestation.

Une faute imaginaire lourde de conséquences

Les ralentis montrent que Jude Bellingham avait pris le dessus sur Fredrik Aursnes de manière licite. Le milieu de terrain du Real Madrid s’emparait du ballon avant tout contact. Sauf que l’arbitre du match a accordé une faute qui a été fatale à l’OM.

De nombreux supporters marseillais crient alors au scandale sur les réseaux sociaux. Ils ne nient pas le naufrage collectif de leur équipe contre Bruges. Mais cette erreur d’arbitrage indirecte leur laisse un sentiment injustice. L’Olympique de Marseille quitte donc la scène européenne dans la douleur et le chagrin.

