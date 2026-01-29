Bruges-OM : Humiliation totale, De Zerbi secoue le vestiaire

L’OM est éliminé de la Ligue des champions suite à sa déroute à Bruges (3-0),. Une catastrophe pour Roberto De Zerbi qui n’a pas caché sa frustration.

OM : De Zerbi crache ses vérités après l’élimination

Le ciel est tombé sur la tête des Phocéens ce mercredi soir ! L’Olympique de Marseille se déplaçait en Belgique avec 96% de chances de qualification. Mais les hommes de Roberto De Zerbi a vécu un scénario cauchemardesque sur la pelouse de Bruges. Ils ont lourdement été battus sur le score de 3-0.

Les conséquences d’un tel revers sont désastreuses. L’OM achève sa campagne européenne à une piteuse 25e place, synonyme d’élimination en Ligue des champions. Ce scénario catastrophe laisse De Zerbi dans un état de d’amertume profonde. L’entraîneur de l’OM a fustigé une entame de rencontre « inacceptable », marquée par deux buts encaissés dès les premières minutes de jeu.

Il aurait fallu rester à la maison

Leonardo Balerdi et ses coéquipiers semblaient totalement dépassé par les forces de Bruges. Cette prestation de l’OM est tout simplement « une honte » pour De Zerbi. Celui-ci a d’ailleurs eu des mots très durs contre son vestiaire. Il estime qu’il valait mieux « rester à la maison » plutôt que de saborder « ce match historique ».

De Zerbi sait qu’il est le premier responsable de ce fiasco. Il exige aussi un « examen de conscience » de la part de son effectif. Cette désillusion laissera sans doute des traces indélébiles. L’Olympique de Marseille devra à présent se focaliser sur le championnat et la Coupe de France pour tenter de sauver sa saison.

