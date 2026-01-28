Bruges-OM : De Zerbi menacé par deux lourdes sanctions !

Roberto De Zerbi est confronté à une situation désagréable pour le choc de ce soir entre le FC Bruges et l’OM en Ligue des champions. Deux cadres de son équipe sont sous le coup d’une suspension.

OM : De Zerbi ne fait aucun calcul face à Bruges

L’Olympique de Marseille est au pied du mur. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement battre le FC Bruges ce mercredi soir. Ce succès leur permettrait ’accéder aux barrages de Ligue des champions.

Certains scénarios mathématiques pourraient permettre à l’OM de se qualifier avec un match nul. Mais De Zerbi a balayé toute idée de calcul tactique en conférence de presse. Son OM se déplace en Belgique avec la ferme intention de remporter la victoire.

Cette quête s’accompagne toutefois d’une grosse préoccupation au sein de la défense phocéenne. De Zerbi est confronté à une menace disciplinaire dans ce secteur de jeu. Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi sont en effet sous le coup d’une suspension automatique.

Une suspension plane sur Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi

L’insider Fabien sur X explique en effet que le moindre avertissement pour ces deux défenseurs centraux ce mercredi soir face à Bruges les priverait du prochain match dans la compétition. Ce scénario serait un véritable coup dur pour De Zerbi et l’Olympique de Marseille.

Perdre sa charnière centrale constituerait un handicap pour la suite du tournoi. Les défenseurs Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi devront donc faire preuve d’un sang-froid exemplaire, alliant impact physique et maîtrise technique sur la pelouse du stade Jan-Breydel.

