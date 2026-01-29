Mercato FC Nantes : Kita boucle un nouveau deal

Le dégraissage se poursuit sur les bords de l’Erdre. Après le départ du Sud-Coréen Hyun-seok Hong, le FC Nantes va acter le départ d’une autre recrue arrivée l’été dernier.

Mercato FC Nantes : Un nouveau départ programmé

Ça chauffe au FC Nantes dans les derniers jours de ce mercato hivernal. Pas de place pour les indésirables à la Beaujoire. Le technicien nantais, Ahmed Kantari veut compter sur des joueurs en pleine forme et qui vont aider l’équipe à assurer le maintien dans l’élite.

Une deuxième recrue estivale va plier ses bagages, quelques jours après le départ d’Hyun-seok Hong. Recruté l’été dernier sous la forme d’un prêt, le milieu offensif sud-coréen n’a pas convaincu chez les Canaris. Avec seulement six apparitions sous le maillot nantais, Hong a été renvoyé à Mayence cet hiver. Un autre va le suivre.

À voir

PSG : Khvicha Kvaratskhelia fixé sur son indisponibilité !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

Selon les informations du média danois Tipsbladet, Mayckel Lahdo est sur le point de faire ses valises. Prêté cette saison par l’AZ Alkmaar, l’ailier suédois devrait rebondir à Brøndby, où il est attendu pour se relancer. Son prêt au FC Nantes va être écourté afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu au sein du club danois.

En difficulté chez le 16e de Ligue 1, Lahdo n’a disputé que huit rencontres cette saison, dont cinq en tant que titulaire. Écarté du groupe d’Ahmed Kantari depuis le début de l’année 2026, son départ apparaissait inévitable.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un super crack dit oui à Kita

À voir

Ça chauffe à l’OM : De Zerbi en sursis après Bruges !

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari