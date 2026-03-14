Mercato : Enrique choisit son N°9, le PSG prêt à une folie !

Désireux de frapper fort cet été avec l’arrivée d’un numéro 9 de classe mondiale, le PSG multiplie les pistes en coulisses. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique aurait d’ores et déjà fait son choix pour le poste. Mais il faudra sortir le chéquier.

Mercato PSG : Luis Enrique flashe sur un crack de Liga

D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain va recruter un numéro 9 de haut calibre lors du prochain mercato estival. « Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer, ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd », lançait récemment le compte Twitter dédié au PSG.

En Angleterre, TEAMtalk croit savoir que Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, aurait discrètement pris des renseignements sur la situation d’Erling Haaland à Manchester City. Sauf que la star norvégienne de 25 ans est liée aux Citizens jusqu’en juin 2034 après avoir signé un bail XXL en janvier 2025. Le déloger de Manchester City ne sera donc pas chose aisée.

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Ce qui oblige les dirigeants parisiens à scruter d’autres horizons pour dénicher l’oiseau rare cet été. Ces dernières heures, le journaliste Romain Collet Gaudin rapporte que le PSG a ressorti le dossier Julien Alvarez des tiroirs. Âgé de 26 ans, l’international argentin est sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2030.

Déjà ciblé par Paris avant de signer chez les Colchoneros, l’ancien avant-centre de Manchester City pourrait ainsi faire l’objet d’une nouvelle offensive du PSG cet été. Luis Enrique appréciant particulièrement son profil.

Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. pic.twitter.com/EAzq90EORR — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 13, 2026

« Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin », assure le journaliste sportif indépendant et suiveur du Paris-Saint-Germain et de la Serie A. Une information confirmée par le média espagnol AS Dario, qui précise que le Paris Saint-Germain aurait déjà pris contact avec Julian Alvarez.

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Admirateur de longue date du profil du joueur de 26 ans, le club de Nasser Al-Khelaïfi semble avoir franchi un cap dans le dossier pour un éventuel transfert cet été. Mais il faudra parvenir à convaincre l’Atlético Madrid de le laisser partir, ce qui est encore loin d’être gagné.

Le Paris SG prêt à lâcher un gros chèque pour Julian Alvarez ?

Interrogé sur un possible transfert vers le FC Barcelone cet été, Julian Alvarez a tenu à calmer le jeu tout en laissant planer une certaine incertitude sur la suite de son aventure avec l’Atlético Madrid. Le compatriote de Lionel Messi assure n’avoir eu aucun contact avec le club catalan.

« Je suis très heureux ici, je n’ai jamais rien dit à propos de Barcelone ! Toute cette histoire est devenue un sacré bazar à cause des commentaires, mais je me sens vraiment bien ici », a expliqué Alvarez en zone mixte après le festival offensif de l’Atlético face à Tottenham (5-2), mercredi soir en Ligue des Champions.

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Pour autant, le natif de Calchín n’a pas totalement fermé la porte à un changement d’air. « Est-ce que je serai encore là l’an prochain ? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Pour l’instant, je suis heureux », a-t-il ajouté.

Alors que le Barça n’a pas les moyens de convaincre l’Atlético Madrid de laisser partir son numéro 19, le PSG pourrait en profiter pour recruter le partenaire d’Antoine Griezmann contre un chèque qui pourrait facilement dépasser les 100 millions d’euros. Affaire à suivre…

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