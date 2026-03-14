Mercato : le Stade Rennais dégote un milieu en Ligue 1  

Kévin Danois attise les convoitises des plus grandes écuries françaises. Le Stade Rennais suit de très près l’ascension fulgurante de ce jeune talent.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Kévin Danois

Le prochain mercato d’été commence déjà à s’agiter en coulisses. Plusieurs clubs de Ligue 1, dont le Stade Rennais, préparent leurs mouvements. Certains dossiers promettent même une vraie lutte. Celui de Kévin Danois, milieu de l’AJ Auxerre, en fait clairement partie.

Champion de France de Ligue 2 en 2024 avec Auxerre, le jeune joueur de 21 ans progresse vite. Match après match, il montre de très belles qualités. Les recruteurs observent, les intérêts se multiplient. Selon les indiscrétions, plusieurs clubs suivent son évolution de près. Le RC Lens et le Stade Rennais surveillent attentivement le dossier. Une offensive pourrait arriver dans les prochains mois.

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Les chiffres du jeune crack restent modestes : 2 buts et 1 passe décisive cette saison. Surtout, son influence dans le jeu grandit. Ses qualités correspondent à ce que recherchent plusieurs clubs ambitieux du championnat. L’intérêt n’est pas nouveau. Lens et Rennes suivent le joueur depuis plusieurs mois. Mais la concurrence devient très rude.

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Le LOSC serait également entré dans le dossier. Dans le même temps, l’Olympique Lyonnais aurait aussi été évoqué parmi les prétendants. Et ce n’est peut-être qu’un début. La progression de Danois attire aussi l’œil à l’étranger. Plusieurs clubs européens surveilleraient déjà son évolution. Sous contrat avec Auxerre jusqu’en 2029, le milieu est estimé à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.

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