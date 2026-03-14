ASSE :Le Mans met Saint-Etienne sous pression avant Grenoble

Avant son match à Grenoble, ce samedi (20h), l’ASSE a reçu un petit coup de pression du Mans FC, qui s’est rapproché davantage d’elle au classement.

Le Mans FC s’impose à Nancy et revient à 2 points de l’ASSE

Intouchable lors de cette journée de championnat, l’ASSE restera deuxième au classement, même en cas de défaite face à Grenoble Foot, dans la soirée. Toutefois, l’équipe de Philippe Montanier a été mise sous pression par le Mans FC, vainqueur de l’AS Nancy en Meurthe-et-Moselle (4-2).

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Grâce à cette victoire en ouverture de la 27e journée de Ligue 2, les Manceaux ont réduit l’écart de 5 points qui les séparait des Stéphanois. En plus d’avoir conforté leur 3e place sur le podium, ils sont revenus à seulement 2 points des Verts.

C’était le scénario rêvé de Patrick Videira, l’entraîneur du club sarthois. Il avait annoncé qu’il visait les places plus faut sur le podium. « Il y a des équipes devant nous. On a aussi l’ambition d’aller les chercher, même si certains pensent qu’elles sont loin », avait-il menacé.

A portée du Mans, Saint-Etienne doit réagir à Grenoble

À portée du Mans, provisoirement, l’AS Saint-Etienne doit réagir face à Grenoble au stade des Alpes. L’équipe de Philippe Montanier est dans une dynamique qui lui permet de supporters la pression, elle qui est sur une série de cinq victoires consécutives.

Mais cette fois, elle est privée de Gautier Larsonneur, son gardien numéro 1 et capitaine. Les Verts réussiront-ils la passe de six, afin de remettre Les Chardons à 5 points d’eux ? Rendez-vous dans quelques heures.

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