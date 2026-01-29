Mercato OL : Fin des rumeurs sur l’avenir de Maitland-Niles

À un an et demi de la fin de son contrat à l’OL, Ainsley Maitland-Niles a pris une décision concernant son avenir.

Mercato : Ainsley Maitland-Niles veut rester encore longtemps à l’OL

Arrivé à l’OL en août 2023, en provenance d’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles s’est lié au club rhodanien jusqu’au 30 juin 2027. Il lui reste donc encore une saison à Lyon, après celle en cours. Cependant, il est placé régulièrement sur la liste des joueurs sur le départ. Pour mettre fin aux spéculations sur son avenir, le défenseur latéral droit a fait connaître sa décision.

Interrogé en conférence de presse d’avant-match, il a laissé entendre qu’il n’a pas l’intention de quitter les Gones de sitôt. Bien au contraire, il souhaite prolonger son aventure entre Rhône et Saône. « Je me sens très bien à Lyon avec ma famille. J’aimerais rester ici », a-t-il répondu.

101e match pour le Britannique face au PAOK

L’ancien international Anglais (5 sélections) a atteint la barre symbolique des 100 matchs avec l’Olympique Lyonnais, toutes compétitions confondues, samedi dernier, face au FC Metz (5-2) en Ligue 1. Ce jeudi soir, il disputera son 101e match sous le maillot des Gones, en Ligue Europa, face à PAOK Salonique. Face aux journalistes, Ainsley Maitland-Niles n’a pas caché sa joie d’être devenu un joueur important de l’équipe de Lyon.

« C’est un moment de fierté d’atteindre les 100 matchs et j’espère vraiment en atteindre une centaine d’autres rapidement ici. Je deviens un joueur confirmé et un des plus anciens« , a déclaré Ainsley Maitland-Niles. Pour rappel, le défenseur de 28 ans a débarqué à l’OL librement. Il est valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

