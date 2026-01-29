FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant le FC Lorient

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari confirme d’excellentes nouvelles avant le derby face au FC Lorient en Ligue 1. Plusieurs cadres quittent l’infirmerie.

FC Nantes : Deux forfaits et plusieurs retours confirmés avant le FC Lorient

Un derby chaud attend le FC Nantes au Moustoir ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Les Jaunes et Verts vont chercher à passer leurs nerfs sur les Merlus après la lourde défaite à la Beaujoire le week-end dernier. Les hommes de Ahmed Kantari se sont inclinés (1-4) et se rapprochent de la zone rouge.

Les Canaris traversent un sale temps, marquée par deux défaites consécutives en championnat et une élimination en Coupe de France. Ils n’ont plus droit à l’erreur, sinon ils vont descendre en Ligue 2. Pour ce déplacement en Bretagne, Ahmed Kantari devra toutefois composer sans Deiver Machado, toujours gêné par une blessure à la cuisse, même si son retour est jugé proche par le staff. Tylel Tati est également indisponible, suspendu pour cette rencontre.

En revanche, la nouvelle est plus positive du côté des retours. Fabien Centonze, Dehmaine Tabibou, Francis Coquelin et Louis Leroux sont de nouveau opérationnels. Touché aux adducteurs et absent plusieurs semaines, Tabibou devrait notamment réintégrer le groupe dès ce week-end.

La recrue hivernale, Frédéric Guilbert est bien qualifié, mais ne figurera pas encore dans le groupe. Pas en grande forme après six mois sans compétition, l’ancien Strasbourgeois vise un retour dans une quinzaine de jours.

