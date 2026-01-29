Mercato ASSE : Un milieu débarque, sa signature imminente

La probable première recrue hivernale de l’ASSE est annoncée à Saint-Etienne pour finaliser sa signature avec le club.

Mercato : Abdoulaye Kanté est à Saint-Etienne pour finaliser sa signature

Le milieu de terrain recherché par l’ASSE pour densifier son entrejeu pourrait être Abdoulaye Kanté (20 ans). Alors que L’Équipe a révélé des démarches de la Direction stéphanoise pour recruter Rayan Raveloson des Young Boys de Berne, c’est plutôt le milieu défensif de Middlesbrough (Championship) qui est en passe de s’engager avec les Verts.

Le média spécialisé, Evect, confirme sa présence à Saint-Etienne pour finaliser les derniers détails, avant sa signature officielle. L’international Espoirs Ivoirien arrive sous la forme d’un prêt avec une option d’achat, d’après la source britannique.

L’ASSE est sur le point d’engager un joueur prêt immédiatement à intégrer l’équipe stéphanoise, sans acclimatation. En effet, Abdoulaye Kanté n’a certes pas eu assez de temps de jeu avec ‘’Boro’’ (4 matchs disputés en Championship et 1 en EFL Cup), mais il a l’avantage de connaître le championnat de France.

Retour en Ligue 2 pour l’ancien milieu de Troyes

Formé partiellement au FC Montfermeil puis à l’ES Troyes, il a été révélé ensuite en Ligue 2 par le club aubois. Il a disputé 52 matchs avec l’ESTAC, soit 47 en L2 et 5 en coupe de France, avant de rejoindre Middlesbrough en juillet 2025.

Le jeune joueur annoncé a l’ASSE avait fait l’objet d’un transfert, pour un montant estimé à 3 millions d’euros. Mais il a été victime du changement d’entraîneur dans son nouveau club. Kim Hellberg a remplacé Rob Edwards en novembre 2025.

