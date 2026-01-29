ASSE : Terrible coup confirmé pour deux tauliers

La situation est inquiétante pour deux joueurs de l’ASSE, blessés lors de la défaite à Reims (1-0), samedi dernier. Ils sont forfaits pour la réception de l’US Boulogne et une longue absence se profile pour eux.

L’ASSE n’a pas perdu que le match contre le Stade de Reims à Auguste-Delaune, elle a aussi perdu Mahmoud Jaber et Chico Lamba au cours de la rencontre de la 20e journée de Ligue 2. Touché à l’adducteur, le premier a quitté le terrain dès la 9e minute de jeu et remplacé par le jeune Paul Eymard.

Quant au deuxième, il a ressenti une douleur musculaire persistante et s’est arrêté et contraint d’abandonner ses coéquipiers, juste avant l’heure de jeu. Le défenseur central revenait pourtant d’une longue absence de trois mois et demi, due à une blessure aux adducteurs.

D’après les informations de Peuple-Vert, Mahmoud Jaber et Chico Lamba seront indisponibles pendant plusieurs semaines. Leur absence est estimée entre cinq et sept semaines, à en croire le média spécialisé. Mais ce délai est fonction du processus de guérison de leur blessure respective.

Si la cicatrisation évolue normalement ou rapidement, ce délai pourrait être plus court. Néanmoins, cela est une mauvaise nouvelle pour l’équipe de l’AS Saint-Etienne, car l’International israélien et le Portugais sont deux piliers des Verts au milieu de terrain et en défense.

