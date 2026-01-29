Mercato ASSE : Un détail clé révélé sur le choix Montanier

Le profil de Philippe Montanier a certes coché plusieurs cases pour être choisi, mais un dernier détail a fait toute la différence.

ASSE Mercato : Philippe Montanier coche presque toutes les cases

C’est bien sur Philippe Montanier que l’ASSE a finalement porté son choix pour être son nouvel entraîneur. Il a coché plusieurs cases conformément aux critères de Kilmer Sports Ventures (KSV). Il connaît le football français et les rouages de la Ligue 2. Il a entraîné l’US Boulogne-sur-Mer (2007-2009), le RC Lens (2018-2020) et Toulouse FC en deuxième division.

Le technicien de 61 ans avait réussi la remontée en Ligue 1 avec le Téfécé, à l’issue de la saison 2021-2022. Il a aussi remporté la coupe de France avec le club toulousain en 2023. En Ligue 1, il a dirigé Valenciennes FC, le Stade Rennais et évidemment Toulouse FC.

Philippe Montanier a acquis une expérience au haut niveau à l’étranger où il a été entraîneur de la Real Sociedad (Espagne) entre 2011 et 2013, de Nottingham Forest (Angleterre) en 2016-2017 et du Standard de Liège (2020-2021) en Belgique.

Son profil multilingue est aussi un atout majeur pour le vestiaire et les responsables du groupe canadien, aux commandes de l’AS Saint-Etienne. Gardien de but, il a terminé sa carrière de football au sein du club ligérien, lors de la saison 1999-2000. C’est donc un ancien de la « Maison Verte ».

Lors de son passage à Toulouse, Philippe Montanier s’est familiarisé à l’usage de l’outil data. Peuple-Verts évoque « un coach structuré, moderne et compatible avec la data ». Ce qui encore un autre point positif pour KSV.

Un salaire compatible avec la grille de KSV

Mais le média spécialisé indique que le futur nouvel entraîneur de l’ASSE a facilité la tâche au président Ivan Gazidis lors des négociations, notamment sur son salaire. Ses prétentions salariales ont été conformes avec le barème de KSV.

« Philippe Montanier demande un salaire cohérent avec la grille actuelle du club. Il pourrait débarquer avec un seul adjoint (Stéphane Lièvre), ce qui correspond aux contraintes internes de l’AS Saint-Etienne », souligne la source.

Sauf retournement de situation inattendu, le technicien français succédera à Eirik Horneland, qui dirigera son dernier match, samedi, contre l’US Boulogne CO. L’annonce officielle de son arrivée dans le Forez devrait se faire en début de semaine prochaine.

