Mercato ASSE : Un prétendant de Davitashvili insiste

Un club parmi les nombreux prétendants de Zuriko Davitashvili, buteur de l’ASSE, ne le lâche pas ! Son intérêt serait d’actualité, à quelques jours de la fermeture du mercato d’hiver.

Mercato : Trois joueurs de l’ASSE très sollicités

L’ASSE n’a pas encore recruté de nouveaux joueurs cet hiver, mais le club a réussi à dégraisser son effectif. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont partis à l’AE Larissa en Grèce, tandis que le jeune Maedine Makhloufi (21 ans) a rejoint l’USL Dunkerque. Les trois défenseurs étaient indésirables dans l’effectif stéphanois.

Toujours dans le sens des départs, il est possible que l’AS Saint-Etienne réalise un transfert avant la clôture de la fenêtre hivernale, le 2 février. Djylian N’Guessan, Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili ne sont pas sur le marché des transferts, mais ils sont très sollicités. En Ligue 1 et à l’étranger. Le premier a fait l’objet d’une offre de 8 millions d’euros de Chelsea en décembre, mais Kimer Sports Ventures l’a repoussée.

Trabzonspor fonce sur Davitashvili pour oublier Nanasi

Quant au dernier, il est sur les tablettes de plusieurs clubs en Turquie, dont Trabzonspor. Ce mercredi, l’intérêt de ce club est évoqué par FotoMaç. Selon cette source, l’ailier de l’ASSE est toujours dans le viseur de l’actuel 3e du championnat turc.

Rencontrant des difficultés sur les dossiers Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) et Sebastian Nanasi (RC Strasbourg), le club basé à Trabzon est prêt à réactiver la piste Zuriko Davitashvili, comme l’indique le média turc. Il ne reste plus que quatre jours pour tenter de le recruter.

Porte fermée pour Zuriko Davitashvili, sauf offre irrésistible

Il faut préciser la Direction du club stéphanois n’acceptera les propositions pour son actuel meilleur buteur (8 buts en 16 matchs de Ligue 2) que si elles sont irrésistibles. Sinon, la porte de sortie lui est fermée cet hiver.

Acheté à 6 millions d’euros à Bordeaux en juillet 2024, l’international Géorgien (52 sélections, 7 buts) est valorisé à 8 millions d’euros par le média spécialisé Transfermarkt. Et il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

