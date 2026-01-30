Mercato FC Nantes : Le FCN s’offre un renfort clé !

Le FC Nantes continue d’activer ses leviers sur le mercato hivernal. En enrôlant Mohamed Kaba, les Canaris misent sur un profil à la fois combatif et ambitieux pour se relancer en Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Mohamed Kaba, un pari mesuré mais ambitieux

Le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Mohamed Kaba, prêté par Lecce jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat estimée à 4 millions d’euros. À 24 ans, le milieu franco-guinéen débarque à la Jonelière avec l’étiquette d’un joueur encore en devenir, mais déjà rompu aux exigences du haut niveau.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita boucle un nouveau deal

À voir

Coup de théâtre à l’OM: Roberto De Zerbi viré après Bruges ?

Formé à Valenciennes, où il a connu Ahmed Kantari, Kaba s’est forgé une réputation de milieu box-to-box, capable de gratter des ballons comme de se projeter. Son passage en Serie A, bien que heurté par une rupture des ligaments croisés en mars 2024, témoigne d’un potentiel que Nantes espère réveiller.

⌞ ✍️ Mohamed Kaba est Nantais. — FC Nantes (@FCNantes) January 29, 2026

Un renfort stratégique pour le maintien

Actuellement 16e de Ligue 1, le FCN joue une partition délicate. Dans ce contexte, l’arrivée de Kaba répond à un besoin clair : densifier l’entrejeu avec un joueur à l’impact physique certain et à l’état d’esprit irréprochable.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

Sixième recrue hivernale après Cabella ou Guilbert, Mohamed Kaba incarne ce mercato pragmatique nantais. Un renfort clé, sans strass ni paillettes, mais avec l’espoir qu’au printemps, son énergie fasse la différence. Parfois, le maintien se gagne aussi à coups de sobriété bien pensée.

Lire aussi sur le FC Nantes :

Pluie de bonnes nouvelles pour le FCN avant le FC Lorient

À voir

ASSE Mercato : Outre Kanté, deux jeunes joueurs arrivent

Mercato FC Nantes : Un roc prend la direction de l’Italie

Mercato FCN : Un super crack dit oui à Kita