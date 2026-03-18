Mercato ASSE : Retour d’Amougou, les conditions déjà fixées

L’ASSE ne serait pas contre le retour de Mathis Amougou, si le club retrouve la Ligue 1. Mais elle se heurte déjà aux conditions de BlueCo.

ASSE : Mathis Amougou en difficulté depuis son départ

Transféré par l’ASSE à Chelsea en janvier 2025, Mathis Amougou n’a pas réussi à s’imposer dans le club londonien. En réalité, il n’y a pas eu sa chance outre-Manche. Cédé au RC Strasbourg, l’autre club du groupe BlueCo, en juillet 2025, le milieu de terrain est en grande difficulté.

ll n’a pas de temps de jeu en Ligue 1. Il n’a joué que 9 bouts de matchs cette saison, dont 2 comme titulaire. Le joueur de 20 ans totalise seulement 267 minutes de jeu en championnat.

Mercato : Saint-Etienne ouvert au retour d’Amougou, BlueCo réclame 10 M€

Selon les informations de But Football Club, le groupe est ouvert au prêt de Mathis Amougou, à l’été. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, qui n’est également pas fermé au retour du joueur formé au club. Mais seulement si les Verts remontent en Ligue 1.

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En revanche, Kilmer Sports Ventures devra se préparer à sortir le chéquier. D’après les indiscrétions de la source, BlueCo accepte de prêter sa pépite française, mais avec un contrat assorti d’une option d’achat obligatoire, fixée à 10 millions d’euros, à en croire le site internet.

Pour rappel, Kilmer Sports Ventures avait transféré Mathis Amougou à Chelsea contre 15 millions d’euros. D’après Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 10 millions. L’ASSE va-t-elle prendre le risque d’investir ce montant sur un joueur qui n’a pas réussi à progresser depuis son départ du Forez ? Pas certain !

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