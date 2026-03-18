Mercato PSG : Luis Campos dégote un monstre à 15 M€

Le mercato estival sera animé au PSG. Le club de la capitale s’intéresse désormais à un prodige estimé à 15 millions d’euros.

Mercato PSG : Un phénomène à 15 M€ vers Paris cet été ?

Ces derniers jours, la presse espagnole relance la rumeur Harry Kane, affirmant que le coach du PSG, Luis Enrique en ferait sa priorité si Ousmane Dembélé quittait la capitale. Cette piste semble pourtant complexe. En effet, les médias allemands confirment que l’attaquant anglais s’apprête à prolonger son contrat au Bayern Munich.

Le Paris Saint-Germain préfère explorer des options plus jeunes et dynamiques. Le nom de Kerim Alajbegovic circule dans les couloirs du Parc des Princes. L’international bosnien brille sous les couleurs du RB Salzbourg grâce à une polyvalence offensive remarquable. Capable d’occuper presque tous les postes en attaque, il représente le profil idéal pour le système tactique de Luis Enrique.

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Sa situation contractuelle attire les convoitises. Évalué à 15 M€, le joueur ne souhaite pas retourner au Bayer Leverkusen. Clause de rachat : 6 M€ détenue par le club allemand. Pour Paris, il s’agit d’une opportunité qu’il ne faut pas laisser filer face à la concurrence des autres cadors européens.

Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos bouge déjà les lignes pour amener ce jeune crack à Paris. Kerim Alajbegovic a la force dans les jambes. Cette saison, il a fait trembler les filets à 9 reprises et a délivré 3 passes décisives.

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