Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Darryl Bakola

Après le départ de Robinio Vaz, l’OM va perdre un autre de ses grands espoirs pendant ce mercato hivernal. Darryl Bakola a un sérieux prétendant en Ligue 1.

Mercato OM : Ça bouge pour Darryl Bakola

Le dossier Darryl Bakola s’accélère à l’OM. Après le départ de Robinio Vaz, un nouveau jeune talent phocéen pourrait faire ses valises cet hiver. Le Racing Club de Strasbourg a en effet formulé une première offre officielle pour le milieu de terrain de 18 ans.

Comme dans le cas Vaz, les discussions autour d’une prolongation de Bakola ont échoué. Il y a un désaccord financier entre la direction marseillaise et l’entourage du joueur. Estimant avoir proposé un contrat compétitif, l’Olympique de Marseille a finalement mis fin aux négociations et se montre désormais disposé à vendre. Faute d’accord, le joueur sera vendu cet hiver pour éviter un départ libre.

Déterminé à avancer rapidement, Strasbourg a dégainé une première proposition concrète, selon Média Foot. Le montant n’est pas dévoilé, mais ça pourrait débloquer le dossier dans les prochains jours. La concurrence reste toutefois rude : l’Inter Milan surveille toujours la situation, tandis que Stuttgart s’est récemment positionné et pourrait entrer dans la course. Cette saison, le jeune crack a disputé 8 matches de Ligue 1 et un en Ligue des Champions. Il a délivré une passe décisive.

