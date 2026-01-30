OM : Après De Zerbi, Benatia désormais visé !

L’élimination humiliante de l’OM face au Club Brugge en Ligue des champions a fait voler en éclats l’illusion d’un club marseillais en reconstruction maîtrisée. Après Roberto De Zerbi, c’est désormais Medhi Benatia, directeur sportif, qui se retrouve au cœur de la tempête marseillaise.

Une soirée européenne qui fait tout basculer à l’OM

Jusque-là, malgré une irrégularité chronique en Ligue 1, l’Olympique de Marseille donnait le sentiment d’avancer. Le projet porté par Roberto De Zerbi semblait poser des bases, fragiles mais réelles. Puis est venue cette confrontation face au Club Brugge, conclue par une défaite cinglante (3-0), synonyme d’élimination catastrophique en Ligue des champions, après la gifle 3-0 subie au Vélodrome face à Liverpool.

Un naufrage collectif, difficilement explicable, qui a laissé le club groggy. Sur la pelouse, l’OM a semblé sans âme, sans révolte, incapable de répondre à l’enjeu. Une déroute qui interroge autant le contenu sportif que la solidité mentale d’un groupe pourtant bâti pour franchir un cap européen.

Benatia face à la honte et aux responsabilités

À chaud, Medhi Benatia n’a pas fui. Présent en zone mixte dès le coup de sifflet final, le directeur sportif a livré un discours d’une rare dureté. « C’est une soirée de merde. J’espère que les joueurs sont conscients que c’est une faute professionnelle », a-t-il lâché, le visage fermé.

L’ancien défenseur central est allé plus loin, touchant à l’émotion brute : « J’ai perdu beaucoup de matches dans ma carrière, mais, rarement, j’ai senti un sentiment de honte comme ça. Prendre six buts en deux matches… ». Des mots forts, presque trop, qui traduisent l’ampleur du traumatisme vécu en interne.

Le recrutement dans le viseur des observateurs

Mais au lendemain de l’élimination, le projecteur s’est retourné. Car si Benatia dénonce, il est aussi celui qui a bâti cet effectif. Et pour certains observateurs, la responsabilité est claire. Vincent Moscato n’a pas mâché ses mots sur RMC : « Il te faut un seul but et tu n’es même pas foutu de le mettre, mais ils ont recruté qui ? C’est leur faute aussi », a-t-il balancé.

L’ancien rugbyman insiste : « Qui sont les recruteurs ? C’est important quand même de savoir qui recrute. Quand tu as des mecs qui ont peur de tout, il y en a marre. Il te faut des leaders dans l’équipe ». À Marseille, le procès est lancé. Après De Zerbi, Benatia sait désormais qu’il est attendu au tournant. Plus que jamais.

