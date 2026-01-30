Coup de théâtre à l’OM: Roberto De Zerbi viré après Bruges ?

Pour la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’OM a été laminé par le Club Bruges ce mercredi soir. Après la rencontre, Medhi Benatia a lancé un sévère avertissement à Roberto De Zerbi et les joueurs marseillais. Explications.

L’OM humilié à Bruges, Roberto De Zerbi menacé ?

Humilié à Bruges ce mercredi soir (3-0), l’OM est éliminé de la Ligue des Champions. Rouge de colère et abattu, Medhi Benatia, le directeur du football, a eu des mots très forts pour les joueurs et l’entraîneur Roberto De Zerbi.

« Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison », a lancé Medhi Benatia en zone mixte après le match. « J’espère que ça va avoir des conséquences, qu’ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus », a enchaîné le collaborateur de Pablo Longoria. L’ancien défenseur de la Juventus Turin a demandé un sursaut d’orgueil au groupe marseillais.

Lisez aussi : OM : Roberto De Zerbi règle ses comptes et pique McCourt !

À voir

ASSE : Tension à Saint-Etienne avant le départ de Horneland

« Une soirée de merde, même honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matchs (…) Le foot, il faut le respecter et ce soir il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c’est une faute professionnelle. J’ai perdu des matchs dans ma carrière, j’ai rarement senti ce sentiment de honte, être capable de prendre six buts en deux matchs », a indiqué Medhi Benatia.

Le dirigeant de 38 ans a désormais un objectif principal en tête : la Coupe de France. L’OM affronte le Stade Rennais en huitième de finale, mardi prochain. « J’attends les mecs un peu plus connectés. Il y a des joueurs à 250-300 matchs, j’espère que c’est eux qui vont être capables de se rendre compte qu’on a une saison à finir, avec une Coupe qu’on doit aller chercher. Nos supporters méritent qu’on aille chercher ce trophée », a insisté Medhi Benatia, prêt à sévir en fin de saison cet objectif n’est pas atteint.

Benatia accentue la pression sur De Zerbi

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi pourrait voir cette aventure écourtée dans les mois à venir. En effet, selon plusieurs observateurs proches de l’OM, la direction du club olympien pourrait mener la réflexion sur l’avenir de l’entraîneur italien en cas de nouvelle saison blanche.

Si l’OM rate la Coupe de France et n’accroche pas le Top 3 à la fin de la saison, Medhi Benatia pourrait clairement envisager la nomination d’un nouvel entraîneur l’été prochain. D’autant que des voix s’élèvent déjà sur le vieux port pour contester la légitimité du technicien italien. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry expliqué que l’OM a misé sur un entraîneur qui n’a rien prouvé en Europe.

Lisez aussi : Coup de théâtre à l’OM : Roberto De Zerbi vire Aubameyang !

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle un transfert à 30 M€

« Quand il me parle en conférence de presse, le mec, je le regarde et je me dis : « Il a entraîné Sassuolo et Brighton, je l’écoute parler, j’ai l’impression qu’il a gagné deux Ligues des Champions. Il te parle comme si c’était un cador, un monstre. Gagne quelque chose avant avec l’OM. C’est ça qui m’agace, cette fausse modestie », a commenté le Champion du Monde 1998 et ancien de l’OM.

Avant la réception du club breton au Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Paris FC ce samedi à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 (17h). En championnat, les hommes de Roberto De Zerbi auront à cœur de confirmer leur beau succès face à Lens, le week-end dernier au Vélodrome (3-1).

Lire la suite sur Roberto De Zerbi

Panique à l’OM : Le départ de Roberto De Zerbi annoncé !

OM : Roberto De Zerbi veut enfoncer le FC Nantes, le groupe !

À voir

Mercato PSG : Pour Kang-In Lee, la décision est enfin tombée

OM : Coup dur, Roberto De Zerbi privé de plusieurs cadres !