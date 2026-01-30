Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour Zuriko Davitashvili

Un géant turc bouge les lignes pour s’offrir le prolifique buteur de l’ASSE, Zuriko Davitashvili. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Un ancien prétendant de Zuriko Davitashvili revient à la charge dans le sprint final du mercato hivernal. L’ailier géorgien de l’ASSE attise de nouveau les convoitises à quelques jours de la fermeture du marché.

Le mercato hivernal stéphanois s’accélère à l’approche du 2 février. L’AS Saint-Étienne est proche de finaliser l’arrivée du milieu de terrain de Middlesbrough Abdoulaye Kanté, qui pourrait être la première recrue de janvier. D’autres pistes sont également à l’étude, notamment celle du jeune défenseur central marocain Ismaël Baouf, tandis que le nom de l’attaquant estonien Martin-Chris Paalberg circule.

Côté départs, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont déjà quitté le club. La question se pose désormais pour Zuriko Davitashvili. Absent lors des deux dernières rencontres, l’ailier gauche fera son retour dans le groupe face à Boulogne. Selon Fotomaç, Trabzonspor, déjà intéressé l’été dernier, relance le dossier de l’ancien Bordelais.

De son côté, HTSpor évoque une offre revue à la hausse pour l’actuel meilleur buteur stéphanois, auteur de 8 buts en 16 matchs et parmi les joueurs les plus décisifs de Ligue 2 cette saison. Troisième de Süper Lig, Trabzonspor sait toutefois que convaincre Kilmer Sports Ventures relève presque de l’impossible. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Davitashvili est estimé à 8 M€, et seule une proposition XXL pourrait pousser les dirigeants foréziens à négocier.

