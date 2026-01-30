ASSE : Tension à Saint-Etienne avant le départ de Horneland

L’ASSE n’a pas tenu de conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. Sous pression depuis la défaite à Reims, le club viole la convention signée avec la LFP, ce qui indigne UJSF.

L’ASSE ne tient pas de conférence avant Boulogne, l’UJSF indigné !

L’ASSE traverse une période trouble sur le plan sportif. L’équipe d’Eirik Horneland s’est incliné face au stade de Reims (1-0), alors qu’elle a joué en supériorité numérique pendant les 35 dernières minutes du match. C’est même après l’exclusion du milieu rémois, Martin Tia (55e), que les Stéphanois ont concédé le but de la défaite (70e).

Cette défaite, qui rétrograde l’AS Saint-Etienne à la 5e place au classement, a immédiatement scellé le sort de l’entraîneur. Il a rendu sa démission et a informé ses joueurs de son départ après la rencontre avec l’US Boulogne, samedi (20h), lors de la 21e journée de Ligue 2. Pour la succession d’Eirik Horneland, les décideurs du club stéphanois ont trouvé un accord avec Philippe Montanier (61 ans). Il devrait être nommé officiellement d’ici lundi.

Entretemps, ni le coach de l’ASSE ni un joueur de son équipe ne s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. À la grande surprise des journalistes, qui ont constaté l’annulation de cette rencontre, pourtant conventuelle.

La crise à l’ASSE ne peut justifier l’annulation de la conférence

Face à cette situation déplorable, l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) dénonce une « violation claire » de la convention signée entre la Ligue de football professionnel, les Clubs et l’Union.

Évidemment, la tension qui prévaut en ce moment au sein de l’AS Saint-Etienne peut expliquer partiellement ce rendez-vous annulé. Mais pour les journalistes, le club doit être assez responsable pour assumer la crise qu’il vit.

« Que le club soit dans une situation inédite et inconfortable, et cherche à protéger des questions gênantes un entraineur qui sait par avance qu’il dirigera son dernier match, n’est pas une raison valable pour priver les médias de ce rendez-vous et donc lecteurs et auditeurs d’un accès à l’information », fait remarquer l’UJSF, dans son communiqué.

