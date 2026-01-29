L’ASSE boucle deux coups d’éclat pour terminer le Mercato !

À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, les dirigeants accélèrent pour finaliser deux transferts intéressants pour remontée en Ligue 1. Explications.

Mercato : L’ASSE réalise une belle opération en Championship

Après de nombreux jours de mercato sans la moindre arrivée, l’ASSE s’active dans cette dernière semaine. Alors que le dossier de l’entraîneur est quasiment scellé avec l’accord de Philippe Montanier pour remplacer Eirik Horneland, l’ASSE serait sur le point de finaliser l’arrivée d’un milieu de terrain défensif, à en croire Peuple-Vert.

En effet, le portail spécialisé rapporte qu’Abdoulaye Kanté, en manque de temps de jeu depuis son arrivée à Middlesbrough l’été dernier, serait tout proche de s’engager avec les Verts afin de renforcer l’entrejeu. Le milieu défensif de 20 ans aurait d’ailleurs été aperçu récemment à L’Étrat, le centre d’entraîneur des pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Formé à l’ESTAC Troyes, Abdoulaye Kanté est sous contrat avec le club de Championship, Middlesbrough, jusqu’en juin 2030.

Cette saison, l’enfant d’Attécoubé n’a disputé que quatre rencontres de championnat. Déjà pisté par l’ASSE il y a quelques années, l’international ivoirien est à la recherche de temps de jeu pour rebondir dans cette seconde partie de saison. Abdoulaye Kanté pourrait ainsi prochainement rejoindre un club concurrent de son club formateur. Le club stéphanois étant proche de boucler son acquisition. Mais ce n’est pas tout.

Après Abdoulaye Kanté, l’ASSE fonce sur Ismaël Baouf

L’ASSE appuie sur l’accélérateur dans cette dernière ligne droite du marché des transferts de l’hiver. Après Abdoulaye Kanté, le club ligérien aurait ainsi pris des renseignements sur Ismaël Baouf. Le défenseur central du SC Cambuur est en discussions avec les dirigeants de Saint-Étienne afin de renforcer une défense affaiblie par les blessures de Maxime Bernauer et de Chico Lamba, selon les informations de Foot Mercato, confirmée par Transfer Radar.

Le profil de l’international marocain des moins de 23 ans correspond au profil recherché et des discussions seraient déjà en cours avec l’entourage du natif de Charleroi. Âgé de 20 ans, Ismaël Baouf évolue au poste de défenseur central au SC Cambuur, aux Pays-Bas.

Il s’est imposé comme un élément fiable dans un championnat réputé pour le développement des talents. Solide dans les duels, à l’aise dans la relance et capable de défendre en avançant, Baouf incarne un profil moderne, apprécié par les cellules de recrutement. Sous contrat jusqu’en 2028, Ismaël Baouf est estimé à 1,4 million d’euros sur Transfermarkt.

