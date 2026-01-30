OL : Après Lyon, Textor et Botafogo lourdement sanctionnés

Parti de l’OL à Botafogo en juin dernier, John Textor a transporté sa gestion jugée opaque au Brésil. Le club en paye le prix fort avec une lourde sanction de la justice brésilienne.

John Textor a quitté l’OL précipitamment à l’issue de la saison dernière, en laissant une lourde dette au club. Mais pas seulement ! L’équipe de Lyon était sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 quand le président a mis les voiles pour le Brésil. Il a laissé la présidence de l’Olympique Lyonnais à Michele Kang et a rejoint son autre club, Botafogo.

Cette dernière a réussi à lever la sanction de la DNCG qui planait et à remettre le club rhodanien sur de bons rails sportivement. Avec Michael Gerlinger, nouveau Directeur général, elle s’attelle à redresser la situation financière de l’OL.

Mais contre toute attente, John Textor a tenté un coup de force pour démettre la nouvelle patronne des Gones. Cependant, sa tentative a été contrée par le bailleur de fonds, Ares, et le Conseil d’administration d’Eagle Football Group.

Botafogo interdit de recruter et de vendre des joueurs !

Dans la foulée du coup manqué du dirigeant américain à Lyon, Botafogo est lourdement sanctionné par la justice brésilienne. Selon les informations rapportées par l’AFP, un juge du Tribunal de Rio de Janeiro a prononcé la décision suivante à l’encontre du club carioca :

« Considérant des informations de presse sur la négociation précipitée de joueurs, j’ordonne, à titre conservatoire, la suspension de tous les actes liés à la vente et à la négociation d’actifs et de tout autre acte ayant des implications économiques ».

Il faut rappeler que la FIFA avait déjà interdit le club de John Textor de recruter. Avec cette interdiction de vente, c’est la catastrophique à Botafogo pour l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais !

