Mercato ASSE : A peine arrivée, une recrue offensive s’en va déjà

Arrivée à l’ASSE lors du dernier mercato estival, Welma Fon quitte déjà le Forez pour un prêt en Espagne. Une décision qui s’inscrit dans une logique sportive et qui pourrait relancer la carrière de l’attaquante belge.

Mercato ASSE : Saint-Etienne acte le départ de Welma Fon

La surprise est de taille pour les supporters stéphanois. Après seulement quelques mois sous le maillot Vert, Welma Fon s’envole vers l’Espagne. L’attaquante internationale belge, arrivée de Standard de Liège le 25 juin dernier, a été prêtée au DUX Logroño jusqu’à la fin de la saison. « L’ASSE et le DUX Logroño ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquante stéphanoise », précise le club dans son communiqué officiel.

Lire aussi : Mercato ASSE : Une piste en défense centrale se referme

Cette décision intervient dans un contexte sportif délicat pour l’équipe féminine de l’ASSE, qui continue d’ajuster son effectif après le départ d’Adèle Conneson à Lens. Avec 14 rencontres officielles disputées cette saison, la joueuse de 23 ans n’a pas réussi à trouver la continuité espérée dans le Forez. Le prêt espagnol apparaît donc comme une solution pour lui permettre de retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Welma Fon : un parcours déjà riche à seulement 23 ans

Malgré son jeune âge, Welma Fon affiche un parcours impressionnant. Depuis ses débuts en Belgique, elle a disputé 121 matchs en première division, une expérience rare pour une joueuse de sa génération. Ses performances ont rapidement attiré l’attention des sélections nationales. Après plusieurs apparitions dans les équipes jeunes, elle obtient sa première cape avec les Red Flames en 2023 et cumule aujourd’hui plusieurs sélections avec l’équipe A.

À voir

Révélation : Luis Enrique tout proche de quitter le PSG

Lire aussi : Mercato ASSE : Un renfort clé tout proche d’arriver à Saint-Étienne

Son arrivée à l’AS Saint-Etienne devait marquer un tournant, mais l’adaptation au championnat français s’est révélée plus complexe que prévu. L’objectif reste clair : gagner en régularité et montrer son potentiel sur un terrain où elle peut pleinement s’exprimer.

Un prêt stratégique vers l’Espagne

Le DUX Logroño, actuellement 15ᵉ du championnat espagnol, accueille une joueuse capable d’apporter son énergie et sa technique pour aider à maintenir le club en Liga. L’ASSE se montre confiante dans ce prêt. « L’ensemble du club lui souhaite une bonne deuxième partie de saison sous ses nouvelles couleurs bordeaux », ajoute le communiqué.

Ce départ peut donc être vu comme un coup double : permettre à Fon de se relancer tout en offrant à l’AS Saint-Etienne un ajustement stratégique de son effectif offensif. Les prochains mois seront cruciaux pour la Belge, dont la progression sera scrutée à la fois en France et désormais en Espagne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Tension à Saint-Etienne avant le départ de Horneland

À voir

OM : Après De Zerbi, Benatia désormais visé !

L’ASSE boucle deux coups d’éclat pour terminer le Mercato !

Mercato ASSE : Un prétendant de Davitashvili insiste