Mercato OL : La signature d’un jeune buteur s’accélère

La signature d’un jeune attaquant décisif est dans les tuyaux à l’OL. Décisif en coupe d’Europe, il a achevé de convaincre les dirigeants de Lyon sur son fort potentiel.

OL : Rémi Himbert décisif en Ligue Europa

L’OL tient une pépite en attaque, Rémi Himbert. Titularisé contre le PAOK Salonique en Ligue Europa, jeudi, il a été décisif. C’est lui l’auteur du but égalisateur des Gones (1-1, 33e). Les Lyonnais ont finalement remporté le match (4-2) et ont terminé à la première place de la phase de Ligue. Qualifiés directement pour les 8es de finale, ils affronteront Lille, le PAOK, l’Étoile Rouge de Belgrade ou le Celta Vigo.

Entretemps, Rémi Himbert, élu homme du match par les supporters de l’Olympique Lyonnais, face au club grec, savoure sa réussite lors de sa deuxième apparition en coupe d’Europe, en l’espace d’une semaine. » Quand j’ai appris que j’étais titulaire, j’attendais ce moment avec impatience, et ça s’est bien passé. […]. Je ne pouvais pas rêver mieux. Maintenant, c’est à moi de continuer à travailler pour rester à ce niveau« , a-t-il déclaré.

OL Mercato : Himbert arrache son premier contrat pro

Selon les informations de Hugo Guillemet de L’Équipe, le jeune ailier de 18 ans bientôt (le 29 février) va signer rapidement un premier contrat professionnel avec son club formateur, dans un bref délai. Les négociations étaient déjà dans les tuyaux, mais elles ont évidemment été confirmées par la source, à la suite du match abouti de la pépite.

Pour rappel, Rémi Himbert n’avait joué que 2 minutes en Ligue 1 et 13 minutes contre les Young Boys de Berne en Ligue Europa, la semaine dernière, avant son exploit contre le PAOK.

