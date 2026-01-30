Réunion de crise à l’OM : De Zerbi contre-attaque enfin !

Roberto De Zerbi ne quittera pas l’OM malgré l’élimination en Ligue des champions. L’Italien a confirmé une réunion de crise avec sa direction et a clarifié ses intentions.

Mercato OM : De Zerbi ne songe pas un départ

Roberto De Zerbi n’est pas du genre à quitter le navire lorsque la tempête souffle. Son absence inattendue à Clairefontaine laissait présager un possible départ de l’Olympique de Marseille. Des discussions pour une rupture de son contrat étaient même évoquées. Mais il n’en est rien !

De Zerbi a repris les commandes de l’OM avec une détermination intacte. Car l’idée d’une démission n’a jamais effleuré son esprit. L’Italien refuse de fuir ses responsabilités devant l’échec. « Je suis là encore (…) On m’a appris à assumer les choses » , a-t-il martelé ce vendredi devant la presse.

Son absence de jeudi n’était en aucun cas d’ordre contractuel ou psychologique. L’entraîneur de l’OM avait tout simplement passé la nuit à décortiquer les vidéos afin de mieux préparer le match de samedi contre Paris FC. « Je n’ai pas fait l’entraînement hier matin parce que j’ai regardé des vidéos du PFC ».

Une réunion d’urgence pour construire, non pour démissionner

L’absence inattendue de De Zerbi à Clairefontaine n’était donc pas un signe de son départ imminent. C’était au contraire une preuve d’un investissement total envers l’OM. Et une réunion de crise s’est bien tenue avec Pablo Longoria et Medhi Benatia suite à l’humiliation subie à Bruges.

L’entraîneur italien a tenu à rétablir sa vérité sur cet échange qui n’était pas un entretien de licenciement. « Longoria, Benatia et moi, nous avons parlé hier soir pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Le reste, ce sont des choses qui s’écrivent ». Les spéculations sur son avenir à Marseille n’étaient en réalité que de fausses affabulations.

